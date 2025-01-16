شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى 61.38 جنيه للشراء فى البنك الأهلى المصرى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الاسترليني فى تعاملات اليوم الخميس 16-1- 2025، فى البنك الأهلى المصرى سعر 61.38 جنيه للشراء، 61.79 جنيه للبيع ،وفى البنك المركزى سجل 61.40 جنيه للشراء ،و 61.57 جنيه للبيع .

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى



61.40 جنيه للشراء.

61.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى



61.38 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر



61.41 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية



61.35 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"



61.46 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري



61.38 جنيه للشراء.



61.79 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي



61.54 جنيه للشراء

61.85 جنيه للبيع



