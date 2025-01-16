شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتستثمر 10 آلاف دولار وعايز فائدة مقدما بالجنيه.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المستثمر الذى لديه مصادر دخل دولارية عن تنمية لمدخراته عبر شهادات الاستثمار بالدولار الأمريكى، حيث تتيح شهادة 8.5% الدفع النقدى للفائدة مقدما الجنيه المصرى.

وعند استثمار مبلغ 10 آلاف دولار (ما يعادل نحو 503 ألف جنيه بسعر الصرف اليوم) فى الشهادة ذات عائد 8.5% لمدة 3 سنوات تحصل على فائدة مقدما بالجنيه المصرى تبلغ 128 ألف جنيه، وبعد انتهاء مدة الشهادة تحصل على 10 آلاف دولار قيمة المبلغ المستثمر بالدولار الأمريكى.

وينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأعلى شهادات ادخار بالدولار فى مصر، والتى يطرحها البنك الأهلى المصرى.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات الدولارية "الأهلى فورا" و"الأهلى بلس"، حيث إن عائد شهادة الأهلى فورا لمدة 3 سنوات، 8.5% سنويا ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 25.5%.

والشهادة الأخرى هى شهادة الأهلى بلس ومدتها 3 سنوات، بعائد 6.5% سنويا ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكى.

وفى اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويعد القرار من العوامل الرئيسية المؤثرة على الشهادات مرتفعة العائد، حيث قررت البنوك المصدرة استمرار طرحها خلال الفترة المقبلة مع مدد إصدار مختلفة.

وخلال العام 2025 يبحث العديد من المواطنين عن دخل شهرى وتنمية المدخرات من خلال الشهادات البنكية.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.