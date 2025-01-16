شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على Microsoft 365 Copilot Chat بنظام الدفع حسب الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت يقع مقرها في ريدموند على الترويج بقوة لاشتراك Copilot للشركات والأفراد ، وتم تقديم Microsoft 365 Copilot Chat، وهي خطة اشتراك جديدة تركز على المؤسسات وتتضمن دعمًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي (AI).

ويوفر الاشتراك الجديد وصولاً أكثر مرونة إلى خدمات الذكاء الاصطناعي للشركة، واستبدال رسوم الاشتراك الثابتة بنموذج الدفع حسب الاستخدام ، وتتضمن الخطة أيضًا الوصول إلى Copilot Chat المجاني من Microsoft للشركات.

تقديم Microsoft 365 Copilot Chat

شاركت شركة التكنولوجيا العملاقة تفاصيل خطة الاشتراك الجديدة، والتي أصبحت متاحة الآن للمؤسسات، وتعد خدمة Microsoft 365 Copilot Chat الجديدة بمثابة نسخة "خفيفة" من خطة Copilot الحالية، وتوفر نظام دفع مرنًا وميزات ذكاء اصطناعي أقل تكلف 30 دولارًا شهريًا للشخص الواحد.

يبدو أن مستوى الاشتراك الجديد من مايكروسوفت يمثل خطوة استراتيجية لإقناع الشركات الكبيرة التي لا تزال متخوفة من خدمات الذكاء الاصطناعي هذه ولا تريد دفع مبلغ كبير مقابل آلاف الموظفين. بدلاً من ذلك، يسمح برنامج Copilot Chat للشركات باختبار الميزات ومعرفة ما إذا كانت مناسبة ، مع خطة الدفع حسب الاستخدام، يمكن للشركات أيضًا مراقبة استخدامها واستخدام الأداة للمهام ذات الصلة فقط.

كما تقوم Microsoft بتضمين الوصول المجاني إلى دردشة Copilot للمؤسسات مع الاشتراك، ومع ذلك، فإن برنامج الدردشة الآلي AI يعتمد فقط على الويب، ولا يوفر أساسًا للعمل (مما يسمح لبرنامج الدردشة الآلي بالوصول إلى بيانات Microsoft Graph والجهات الخارجية عبر موصلات Graph).

يُعد Microsoft 365 Copilot Chat ثاني اشتراك تقدمه الشركة يوفر الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي ، وبينما يوفر 365 Copilot أيضًا خيار دفع مقنن للوكلاء الذين يقومون بإجراءات مستقلة، فإن اشتراك Copilot Chat يتيح فرض رسوم على الإجراءات المستندة إلى بيانات العمل.

في مقابلة مع The Verge، أوضح مدير التسويق الرئيسي لقسم AI at Work في شركة Microsoft، جاريد سباتارو، ما سيتعين على الشركات دفعه بالفعل مقابل استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تستخدم مايكروسوفت "الرسائل" كوحدة لاستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي ، الرسائل هي في الأساس استجابات يولدها الوكيل ، ومع ذلك، لا يوجد وضوح بشأن ما إذا كان طول الاستجابة أو التنسيق الخاص يضيف إلى التكلفة ، وأخبر سباتارو المنشور أن الرسالة الواحدة تساوي سنتًا واحدًا .

إن استخدام الدردشة بالذكاء الاصطناعي للردود المستندة إلى الويب لا يكلف أي رسائل (خدمة مجانية) في حين أن الإجابات النموذجية تكلف رسالة واحدة.

وإذا كان على المساعد إنشاء استجابة، فسوف يكلف الشركات رسالتين، وعلاوة على ذلك، فإن إنشاء استجابة باستخدام بيانات من Microsoft Graph سيكلف 30 رسالة، ويتم تسعير الإجراءات المستقلة بواقع 25 رسالة لكل إجراء.

ولنتخيل سيناريو واقعيا افتراضيا، فإذا استخدمت إحدى الشركات برنامج Copilot Chat لتوليد 5000 رد متعلق بالعمل، و3000 رسالة يبحث فيها الذكاء الاصطناعي في سياسات الشركة للعثور على إجابات، وأجرى 4000 مهمة أتمتة في الشهر، فسوف يتعين عليها دفع 2000 دولار .

جدير بالذكر أن هذه الأرقام تشكل استخداما معتدلا لشركة متوسطة الحجم (يتراوح عدد موظفيها بين 100 و1000 موظف).



