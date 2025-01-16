بطولة ايطاليا: كفاراتسخيليا يقول "وداعا" لنابولي

الرياص - اسماء السيد - باريس : ودع المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ناديه الحالي نابولي الخميس عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، في ضوء حديث وسائل الاعلام عن امكانية انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال الجناح الأيسر البالغ 23 عاما دون أن يشير الى وجهته المستقبلية "الأمر صعب بالنسبة لي، ولكن حان وقت الوداع".

واعترف كفاراتسخيليا الذي نشر فيديو يلقي فيه الضوء عن محطات عدة له في مدينة نابولي والذي لعب دورا بارزا في قيادة النادي الجنوبي الى لقب الدوري الإيطالي في عام 2023 واختير حينها افضل لاعب في الموسم، بأنه عاش "لحظات لا تصدق" و"مشاعر غير عادية".

وأكد اللاعب الجورجي متوجها للنادي الذي لعب معه منذ تموز/يوليو 2022 انه كان "شرفا عظيما أن يرتدي قميصه. اقول وداعا لكم، لكنكم ستبقون دائما في قلبي".

كما تقدم كفاراتسخيليا بتحية الى أسطورة النادي والمنتخب الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا.