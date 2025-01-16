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شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة.. بورصة المغرب تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الخميس، على تباين، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا بنسبة 0.01%، عند 16.080,93 نقطة. وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.08%، ليستقر عند 1.304,99 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 541 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 818 مليار درهم مغربي.
مؤشر الشركات المصنفةكما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.27% بمجموع 1.122,49 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 541 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 818 مليار درهم مغربي.