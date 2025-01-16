شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة.. بورصة المغرب تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر الشركات المصنفة

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الخميس، على تباين، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا بنسبة 0.01%، عند 16.080,93 نقطة. وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.08%، ليستقر عند 1.304,99 نقاط.كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.27% بمجموع 1.122,49 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 541 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 818 مليار درهم مغربي.