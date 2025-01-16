تحدّي حرب المطاعم يُشعل المنافسة في Top Chef

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع تقدم الحلقات والمنافسات، أصبحت التحديات أكثر صعوبة بين المشتركين الذين ينتهي مشوارهم الواحد تلو الآخر، ليبقى فائزاً واحداً يتوج باللقب في نهاية الموسم الثامن من برنامج “TOP CHEF” على MBC1 و”MBC العراق”.

ومع وصول تحدي حرب المطاعم، بات عدد المشتركين الذين ما زالوا في البرنامج 9 فقط. وقد طلبت الشيف منى موصلي، من غيداء عوني أن تكون ضيفة على المطعمين، وأعفيت بالتالي من المشاركة في التحدي. وقد كان على غيداء اختيار الفرق وقائديها، فوقع اختيارها على شهاب قائداً للفريق الأول مشيرة إلى أن لديه حكمة وهدوء، ومعه أميدايو وعلاء الدين وياسمينا، فيما اختارت راكان قائداً للفريق الثاني لافتة إلى أنه الأفضل لقيادة الفريق ومعه أمين، رغد، وسيف الدين.

أشارت الشيف منى إلى أن المطلوب من المشتركين هذه المرة هي افتتاح مطعمين أحدهما يركز على إبراز النكهات الحمضية والثاني يبرز نكهات الأعشاب العطرية، موضحة أن غرفة الانتظار تتحول إلى مطعم كل ليلة من الليلتين، يستقبلون فيها 50 شخصا في يومين متتاليين. وأردفت بالقول أن “أمام كل فريق ساعتين للتخطيط، ثم يتوجه واحداً من أعضائه إلى متجر بندا لتسوق المكونات المطلوبة بقيمة 8 آلاف ريال. وقد حدد سحب السكاكين هوية مطعم كلا الفريقين، فكان مطعم شهاب وفريقه مخصص للطهي بالأعشاب العطرية، بينما يرتكز مطعم الفريق الثاني الذي يقوده راكان على النكهات الحمضية.

الفريقان بين التحضير واللجنة

في اليوم الأول، افتتح شهاب وفريقه المطعم الخاص بهم، فيما جلس راكان وفريقه ضيوفاً للتذوق والحكم على الأطباق المقدمة، على أن تنقلب الأدوار في اليوم التالي.

بدأ الفريق الأول التخطيط داخل المعسكر، لتقديم قائمة طعام من الأعشاب، وقد اتفقوا على شكل اللوغو واسم المطعم، وهو Green Crown، ثم قصدت ياسمينا متجر بندا، لشراء الأغراض اللازمة، قبل أن تعود إلى المعسكر. تقرّع المشتركون للطهي في ظل جو من التناغم والانسجام بينهم وهو ما سينعكس على تقييم الأطباق عند تقديمها إلى لجنة التحكيم. وقد تمكنوا من إنجاز المهمات قبل الوقت، وقبيل وصول الضيوف ومعهم الفريق المنافس وغيداء. وقد علق راكان أن الفريق الأول احتاج إلى 8 ساعات لتقديم قائمة طعام لم تأت على المستوى المتوقع في رأيه.

بعد ذلك وصل أعضاء لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من الشيف منى موصلي والشيف بوبي شين والشيف مارون شديد ترافقهم الشيف السعودية ياسمين حمزة. وقد أشاد أعضاء اللجنة بأطباق المشتركين وبالجهد المبذول في تحضيرها وأثنت على الاسم المختار للمطعم.

في هذا الوقت كان الفريق الثاني، يدرس خياراته ويخطط قبل جلسة التخطيط، ثم اختار هذا الفريق اسماً للمطعم وهو “The Mirror”. وبعد التخطيط، توجه سيف إلى متجر بندا لشراء المواد المطلوبة للطهي. وأنجزوا الأطباق التي تتركز على فكرة هدر الطعام، حتى أن الفريق ذهب أبعد في حرصه على الفكرة عبر كتابة عناوين جذابة تبين أهمية الحفاظ على الطعام، وهو ما لفت أعضاء اللجنة خصوصاً الضيفة ياسمين حمزة، لكن ما أبهر اللجنة بالشعار والفكرة، خيب ظنهم بالتطبيق إذ لم تكن الأطباق في معظمها تراعي هذا المفهوم، أضيف إلى ذلك تأخر المشتركين في تقديم أطباقهم.

النتائج وإعلان اسم الفائز

مع انتهاء تقديم الأطباق إلى اللجنة، طلبت الشيف منى من الفريق الأول الانضمام إلى اللجنة لتقييم الأطباق، لتعلن اللجنة أن فريق مطعم “غرين كراون” هو الأفضل. وأثنت اللجنة على قيادة شهاب الناجحة لفريقه، في ظل وجود مشتركين جيدين، ثم أعلنت ضيف التحدي ياسمين حمزة أن أميدايو الحايك هو الذي حصل على الحصانة. وطلبت موصلي من أميدايو دعوة الفريق الثاني للوقوف أمام اللجنة، التي كشفت أن هذا الفريق هو الأضعف، وفيما اعتبرت اللجنة أن أمين هو صاحب أفضل طبق في فريقه، حرصت على عدم وضع اسمه بين الأسماء المرشحة للمغادرة، ليقف راكان وسيف الدين ورغد في منطقة الخطر، ولتعلن الشيف منى سريعاً أن طبق سيف الدين هو الأضعف وعليه تسليم سكاكينه والمغادرة.

يُعرض برنامج “TOP CHEF” على MBC1، كل ثلاثاء في تمام الساعة 21:30 ليلاً.

يُعرض برنامج “TOP CHEF” على “MBC العراق”، كل ثلاثاء الساعة 22:00 ليلاً.