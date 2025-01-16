شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.وتناول الاتصال اتفاق تبادل الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشاد السيد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال بالدور المحوري الذي اضطلع به الرئيس المصري للتوصل إلى الاتفاق، وأعرب عن تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لدعم جهود الوساطة، بما أسهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.فيما شدد عبد العاطي، على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكد على ضرورة احترام كافة الأطراف لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.