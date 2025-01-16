شكرا لقرائتكم خبر عن محققًا 2912.19 نقطة.. مؤشر بورصة موسكو يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر RTS

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الخميس، على ارتفاع بواقع 69.23 نقطة، ما نسبته 2.44%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 2912.19 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته مرتفعًا بمقدار 24.98 نقطة، أي بنسبة 2.87%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 896.11 نقطة.