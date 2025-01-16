الاقتصاد

محققًا 2912.19 نقطة.. مؤشر بورصة موسكو يغلق على ارتفاع

0 نشر
واس - موسكو 0 تبليغ

  • محققًا 2912.19 نقطة.. مؤشر بورصة موسكو يغلق على ارتفاع 1/2
  • محققًا 2912.19 نقطة.. مؤشر بورصة موسكو يغلق على ارتفاع 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محققًا 2912.19 نقطة.. مؤشر بورصة موسكو يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الخميس، على ارتفاع بواقع 69.23 نقطة، ما نسبته 2.44%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 2912.19 نقطة.

مؤشر RTS

وأنهى مؤشر RTS تداولاته مرتفعًا بمقدار 24.98 نقطة، أي بنسبة 2.87%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 896.11 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا