شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشاعر مسفر الدوسري بعد معاناة مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفى الشاعر الكويتي مسفر الدوسري مساء اليوم، بعد معاناة مع المرض استمرت لأكثر من أربع سنوات .

وكان الدوسري تعرض لجلطة في المخ في سبتمبر 2019، ونُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرياض لتلقى العلاج.

ويعتبر الشاعر مسفر الدوسري من أهم الأسماء الشعرية على مستوى الوطن العربي على صعيد القصيدة العامية، إذ حجز لاسمه مكانًا ومكانة مميزة بين الشعراء .

وبدأ الدوسري مسيرته في بناء جسور جديدة بين الشعر الشعبي والحداثة، فكان أحد أبرز رواد القصيدة العامية الذين أعادوا تشكيلها بلغة تحمل أوجاع الإنسان وهمومه اليومية.

كما يعد أحد الأعمدة التي أسست مجلات شعبية رائدة، حيث ساهم في صياغة رؤية جديدة للإعلام الثقافي، مازجًا بين الأصالة والإبداع، لكنه، رغم كل هذا، كان زاهدًا في ألقاب الصحافة، واصفًا نفسه بأنه “محب للصحافة”، محاولًا دائمًا أن يقدمها كمساحة تشاركية مع القارئ، لا مجرد مهنة أو منصة للتعبير.