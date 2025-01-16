شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شحنة أسلحة متطورة في ميناء عدن.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عملية نوعية مشتركة، تمكن موظفو الجمارك في المنطقة الحرة بعدن بالتعاون مع أجهزة الأمن من كشف وإحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات المتطورة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وضمت الشحنة المضبوطة خمسة محركات طيران مسير من نوع “دي الي أي” الصنع، تعمل بالوقود، بالإضافة إلى خمسة عشر جهاز تحكم لاسلكي خاص بالطائرات المسيرة وطائرة درون صغيرة الحجم. كما عُثر على أربعة أجهزة كشف معادن وجهازي فحص أمتعة بالأشعة السينية، مما يشير إلى محاولة تهريب منظمة ومدبرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه الشحنة قادمة من الصين مخبأة داخل حاوية متعددة السلع.

وفي تصريح صحفي، أكد الأستاذ محسن قحطان، مدير عام جمرك المنطقة الحرة، أن هذا الإنجاز يعكس مدى الالتزام واليقظة التي يتمتع بها موظفو الجمارك، مشيراً إلى أن التدريب المستمر والتعاون الوثيق مع أجهزة الأمن يساهمان بشكل كبير في تعزيز قدرات الجمارك على مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.

وأشاد قحطان بالدعم الكبير الذي يتلقاه قطاع الجمارك من معالي وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك ورئيس المصلحة الأستاذ عبدالحكيم القباطي، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في تطوير العمل الجمركي ورفع كفاءته.