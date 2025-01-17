نيويورك تايمز: ترامب سيسمح باستمرار منصة تيك توك حتى بيعه لمشتر جديد

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب سيسمح باستمرار منصة تيك توك حتى بيعه لمشتر جديد، مشيرة إلى أن ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا للالتفاف على حظر “تيك توك”. سيتم تنصيب ترامب يوم الاثنين القادم، أي بعد يوم واحد من القرار المتوقع أن يجعل الحظر على مستوى البلاد رسميًا، فإن يوم الأحد هو الموعد النهائي لشركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، لبيع أصولها الأمريكية أو سحبها من متاجر التطبيقات الأمريكية بسبب المخاوف بشأن روابط التطبيق بالحكومة الصينية. وبموجب هذا الحظر، سيظل الأمريكيون قادرين على استخدام التطبيق ولكن سيتم حظر التنزيلات الجديدة وسيتدهور برنامجه ببطء بمرور الوقت بسبب نقص التحديثات. هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن اهتمامه بإلغاء الحظر، الذي وقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا في أبريل الماضي. ويتطلب القانون من الشركة الأم لتيك توك، شركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس، بيع أصولها الأمريكية بحلول 19 يناير 2025 أو مواجهة حظر على مستوى البلاد. استمعت المحكمة العليا إلى استئناف تيك توك للحظر الأسبوع الماضي، ولكن من المتوقع أن تسمح للقانون بالمضي قدمًا كما هو مخطط له يوم الأحد. أخبر ترامب مرارًا وتكرارًا أكثر من 14 مليون متابع لحسابه الخاص على تيك توك أنه يخطط “لإنقاذ” التطبيق بمجرد توليه منصبه. لكن الخبراء قالوا إن الأمر التنفيذي قد لا يكون وسيلة فعالة لعكس الحظر، لأنه لا يمكنه التغلب تمامًا على قانون أقره الكونجرس بهامش كبير، وحظي بدعم من كلا الجانبين. وقال مستشار الأمن القومي السابق لوزارة العدل آلان روزنشتاين لصحيفة واشنطن بوست، إن الأوامر التنفيذية ليست وثائق سحرية. كما أضاف “سيظل تيك توك محظورًا، وسيظل من غير القانوني لشركة أبل وجوحل التعامل معه”. نقلا عن اليوم السابع

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