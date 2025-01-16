شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: منعنا استخدام المادة E127 في الحلويات منذ 2019 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخاذها تدابير احترازية منذ 2019م بمنع استخدام المادة “E127” في الحلويات.

وأشارت إلى عدم وجود أدلة تثبت أن هذه المادة تسبب السرطان عند مستويات الاستخدام المسموح بها.

ونوهت بأنها تتابع المستجدات العلمية بدقة، مؤكدة أنها تراقب الصارمة المنتجات الغذائية والدوائية لضمان سلامتها وجودتها.

يذكر أن السلطات الأميركية أعلنت أمس أنها حظرت استخدام صبغة حمراء في الأغذية والأدوية لتسببها بالسرطان.

وأبانت أن الصبغة الاصطناعية هي المستخلصة من البترول، والتي تسمى إريثروسين، وتُعرف أيضًا باسم “إي 127″ (E127) في أوروبا و”رِيد 3” في أميركا الشمالية، وتُستَخدَم لإعطاء الأطعمة أو لكبسولات الدواء لونا ورديا فاتحا إلى أحمر.

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