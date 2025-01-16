خاص لـ"الخليج 365".. حكيم جمعة: "طراد" أول تجربة إخراجية لي وعملي القادم مع الحجاج والدوخي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - تواجد الفنان والمخرج حكيم جمعة بالرياض، وذلك لحضور العرض الخاص والحصري للحلقة الأولى من مسلسل "طراد" وبحضور أبطال العمل>
وتحدث لـ"الخليج 365" قائلاً: مسلسل "طراد" هو أول تجربة إخراجية لي بمجال المسلسلات، ولا أخفيكم أنني اعتبرتها مدرسة مختلفة لي، وتعلمت منها، فالإخراج للمسلسلات مختلف تماماً وبمراحل عن إخراج الأفلام، فإخراج المسلسل يكون المخرج لديه وقت محدد لإيصال قصة متماسكة ومتكاملة، ولا بد أن تعطي كل كاراكتر بالعمل حقه، وهذا نوعاً ما صعب.
وأكمل حكيم وقال: أعتبر طراد كان بالنسبة لي معسكراً إخراجياً، وكان صعباً، ولكن تجاوزت كل التحديات، وأتمنى أن يخرج العمل ويشاهده الجميع كما عملناه وتوقعنا له.
قد تكون الصعوبات التي واجهتها بهذا المسلسل هي مسألة الوقت وأجواء التصوير، ولكن كان لا بد من أن نتخطى كل الصعوبات لنكمل التصوير، واعتبرته اختباراً لي أن أتعلم وأتجاوز المشاكل بسرعة وألا أتوقف.
وعن توقعاته للعمل قال حكيم: أتوقع أن المشاهد سيرى عملاً مختلفاً عن مسلسل "ثانوية النسيم" تماماً، ويرى عملاً درامياً يرفع سقف الدراما السعودية، والعمل يعد خطوة للأمام للدراما لدينا، فالكاركترات منوعة وملونة وقصة إن شاء الله يشاهدوها، ويتفهم المشاهد ظروف الشخصيات ولماذا تصرفوا هكذا بالعمل.
وعند سؤالنا للفنان والمخرج حكيم جمعة عن أكثر فنان يتوقع له النجاح بالعمل أجاب قائلاً: جميعهم فكلهم أبنائي لا أستطيع أن أختار وشهادتي مجروحة بهم، وأترك الحكم للجمهور وأقول لهم شاهدوا العمل واحكموا منْ هو الأفضل.
وتحدث لـ"الخليج 365" قائلاً: مسلسل "طراد" هو أول تجربة إخراجية لي بمجال المسلسلات، ولا أخفيكم أنني اعتبرتها مدرسة مختلفة لي، وتعلمت منها، فالإخراج للمسلسلات مختلف تماماً وبمراحل عن إخراج الأفلام، فإخراج المسلسل يكون المخرج لديه وقت محدد لإيصال قصة متماسكة ومتكاملة، ولا بد أن تعطي كل كاراكتر بالعمل حقه، وهذا نوعاً ما صعب.
وأكمل حكيم وقال: أعتبر طراد كان بالنسبة لي معسكراً إخراجياً، وكان صعباً، ولكن تجاوزت كل التحديات، وأتمنى أن يخرج العمل ويشاهده الجميع كما عملناه وتوقعنا له.
قد تكون الصعوبات التي واجهتها بهذا المسلسل هي مسألة الوقت وأجواء التصوير، ولكن كان لا بد من أن نتخطى كل الصعوبات لنكمل التصوير، واعتبرته اختباراً لي أن أتعلم وأتجاوز المشاكل بسرعة وألا أتوقف.
وعن توقعاته للعمل قال حكيم: أتوقع أن المشاهد سيرى عملاً مختلفاً عن مسلسل "ثانوية النسيم" تماماً، ويرى عملاً درامياً يرفع سقف الدراما السعودية، والعمل يعد خطوة للأمام للدراما لدينا، فالكاركترات منوعة وملونة وقصة إن شاء الله يشاهدوها، ويتفهم المشاهد ظروف الشخصيات ولماذا تصرفوا هكذا بالعمل.
وعند سؤالنا للفنان والمخرج حكيم جمعة عن أكثر فنان يتوقع له النجاح بالعمل أجاب قائلاً: جميعهم فكلهم أبنائي لا أستطيع أن أختار وشهادتي مجروحة بهم، وأترك الحكم للجمهور وأقول لهم شاهدوا العمل واحكموا منْ هو الأفضل.
جديده القادم في رمضانوعند سؤالنا لحكيم عن مشاريعه القادمة قال: سآخذ فترة راحة من الإخراج، وسأكون ممثلاً خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله في مسلسل جميل بعنوان "يوميات رجل عانس"، وسيعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 وهو كوميدي، وسيكون مع الفنان إبراهيم الحجاج والفنان فيصل الدوخي.
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