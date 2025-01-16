بمشهد في موضوع عائلي3 ياسمينا العبد وماجد الكدواني حديث السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - مع عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي3" تصدر اسم الفنانة الشابة ياسمينا العبد والفنان ماجد الكدواني المشهد على منصات التواصل الاجتماعي ، خاصة عقب تطور العلاقة فيما بينهم .

مشهد إنساني

حيث قدمت ياسمينا العبد مشهد إنساني جمع بين شخصيتها "شيماء" وشخصية "إبراهيم" ماجد الكدواني، بعد اتهام سارة (رنا رئيس) لشيماء بسرقة خاتمها ومع ظهور برائتها ودفاع إبراهيم عنها، تنهار شيماء لأنها لأول مرة تشعر بالأمان لوقوفه بجانبها.

ولاقي هذا المشهد استحسان الكثيرين من متابعي المسلسل الذين أشادوا بأداء ياسمينا العبد في هذا المشهد من خلال مجموعة من التعليقات جاءت كا التالي " ياسمينا العبد دي خطيرة بجد بتبهرني ان شاء الله هتبقي ممثلة جامدة جداَ"، " بنت جميله وعملت اضافة جميله في المسلسل".

وتدور أحداث الموسم الثالث حول "إبراهيم " الذي يلجأ لطبيبة الأعصاب "مريم" بعد معاناته من مشكلة صحية خطيرة، بينما تتوطد علاقته مع "خالد" شقيق زوجته الراحلة، ويتعرض العمل أيضاً لعلاقة (سارة) و(حسن) بعد ارتباطهما، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته عدد آخر من النجوم وهم سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان .

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ياسمينا العبد حاضرة في موسم دراما رمضان 2025

وتشارك ياسمينا في مسلسل "لام شمسية"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

مشاركة سينمائية

كما عرض لها فيلم "سكر 2" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدداً كبيراً من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

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