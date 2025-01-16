شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة مريض باستخدام تقنية الطعوم الشريانية في القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكَّن الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، عضو تجمع القصيم الصحي، من إجراء عملية جراحية نوعية باستخدام تقنية حديثة تعتمد على الطعوم الشريانية بالكامل، دون الحاجة إلى استئصال طعوم وريدية من الأطراف السفلية، وذلك لعلاج مريض يعاني ألمًا حادًا في الصدر وضيق في التنفس نتيجة وجود تضيُّقات شديدة في الشرايين التاجية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد إخضاع المريض، البالغ من العمر 43 عامًا، للفحوصات الطبية وإجراء القسطرة الإسعافية، تبيَّن وجود تضيُّقات شديدة ومتعددة في شرايين القلب التاجية وأُجريت عملية القلب المفتوح التي استغرقت قرابة 4 ساعات باستخدام تقنية حديثة اعتمدت على الطعوم الشريانية بالكامل، دون الحاجة إلى استئصال طعوم وريدية من الأطراف السفلية، وحُصِل على الشريان الكعبري من الذراع اليمنى بواسطة المنظار وبشق جراحي صغير لا يتجاوز 1.5 سم، بخلاف الطريقة التقليدية التي تتطلب جرحًا أكبر يتجاوز 10 سم, كما اُسْتُخْدِمَت شرايين مأخوذة من جدار الصدر الداخلي.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح، حيث نُقل المريض إلى عناية جراحة القلب بحالة مستقرة، ثم حُوِّل إلى قسم الجراحة بعد 48 ساعة من الجراحة دون أي مضاعفات، وخرج المريض إلى المنزل بحالة ممتازة في اليوم الرابع من دخوله المركز، ليبدأ تدريجيًا في ممارسة حياته الطبيعية.