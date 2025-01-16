شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سر مقولة “شباط ما على كلامه رباط” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، إن الشبط يعد من أبرز مواسم الشتاء الفعلي، حيث يقع بين موسمي المربعانية والعقارب.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن موسم الشبط سُمي بهذا الاسم نسبة إلى الشهر السرياني شباط، مشيرًا إلى أن كل موسم من مواسم العرب له سمة وصفة تفصله عن المواسم الأخرى.

وأشار إلى أن أبرز سمات موسم شباط تتمثل في هبوب الرياح المتزبزبة بشكل مفاجئ، وعادة ما تحمل في طياتها البرودة، مما يؤدي إلى تغيير مفاجئ في الطقس، ولذلك قالوا عليه: “شباط ما على كلامه رباط”، لأنه كأن أجوائه الباردة كانت تتسبب في قطع أحبال الخيام .

كما أضاف خبير الطقس والمناخ أن الرياح القطبية الشمالية المصاحبة لهذا الموسم قد تكون أشد تأثيرًا من موسم المربعانية، محذرًا من التعرض لبرد شباط، خاصة بعد الاستحمام، حيث يشكل خطرًا على صحة الأبدان .