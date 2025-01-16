شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير بعد وقف إطلاق النار بغزة: إلى كل فلسطينى حر إلى فرحتكم أضيف فرحتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بقرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025، لينهى معاناة الشعب الفلسطينى بعد حرب استمرت منذ أكتوبر 2023.

ونشر الكينج تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع أكس، وكتب قائلاً: "إلى كل فلسطيني حرّ.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي".



تغريدة الكينج محمد منير

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعرب عن تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لدعم جهود الوساطة بما أسهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ويشيد بالدور المحوري الذى اضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى اتفاق غزة.

وتلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من السيد "أنتوني بلينكن"، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول الاتصال اتفاق تبادل الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال بالدور المحوري الذي اضطلع به رئيس الجمهورية للتوصل إلى الاتفاق، وأعرب عن تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لدعم جهود الوساطة، بما أسهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، شدد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكد ضرورة احترام كافة الأطراف لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. كما أشار إلى أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وتضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتأهيل بنيته التحتية ونظم الرعاية الصحية.