شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بيكسل ومارك روبر يطلقان قمرا صناعيا لالتقاط صور سيلفى فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

استعد للإقلاع، حيث يمكن أن تدور صورك الشخصية حول الأرض بفضل التعاون بين المهندس السابق في وكالة ناسا ونجم اليوتيوب مارك روبر وجوجل بيكسل، في هذه الشراكة، أطلقوا قمرًا صناعيًا مصممًا لالتقاط صور شخصية معروضة على هواتف بيكسل على خلفية كوكبنا.

ولكن هذا ليس مشروعًا عاديًا لالتقاط صور السيلفي، فالقمر الصناعي، الذي أطلق عليه اسم SAT GUS، هو جزء من مبادرة أوسع نطاقًا لإلهام الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، ويأمل روبرت، المعروف بمقاطع الفيديو الترفيهية والتعليمية التي ينشرها على موقع يوتيوب، أن يشجع هذا المشروع الفريد الشباب على استكشاف المهن في هذه المجالات.

الانضمام إلى هذه المغامرة الكونية سهل ، ويمكن للمهتمين فقط التوجه إلى رابط خاص في متجر Google للتسجيل وإرسال صورة شخصية، بعد ذلك، يمكنك متابعة SAT GUS أثناء رحلته حول الأرض ، وعندما يتم وضع القمر الصناعي في الوضع المثالي، سيلتقط صورة شخصية لك على هاتف Pixel مع الأرض في الخلفية ، وستتلقى بعد ذلك نسخة من هذه الصورة غير العادية لتشاركها مع الأصدقاء والعائلة.

ولكن كيف حدث كل هذا؟ أراد مارك روبر، بشغفه بالعلوم والهندسة، إيجاد طريقة لجعل هذه المجالات أكثر جاذبية للجيل القادم ، وبالشراكة مع جوجل بيكسل، توصلوا إلى فكرة إطلاق قمر صناعي لالتقاط صور سيلفي في الفضاء ، يجمع هذا المشروع بين التكنولوجيا المتطورة والنشاط الممتع والسهل الوصول إليه، مما يجعله الطريقة المثالية لإثارة الفضول حول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كانت هذه الفرصة متاحة سابقًا أيضًا لعملاء T-Mobile عبر برنامج T-Mobile Tuesdays، و الآن، أصبحت متاحة تقريبًا لأي شخص يرغب في أن يكون جزءًا من هذا المشروع الممتع والتاريخي ، وهذا المشروع هو أكثر من مجرد طريقة رائعة لمشاركة صورك الشخصية، إنه احتفال بالعلم واستكشاف الفضاء، كما إنها أيضًا فرصة رائعة للتعرف على كيفية عمل الأقمار الصناعية والتكنولوجيا وراء التقاط الصور من الفضاء.