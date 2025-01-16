شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اقتراب تيك توك من الحظر.. تطبيق صينى آخر يهيمن على متجر التطبيقات الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المحكمة العليا لدعم الحظر الأمريكي على TikTok، المقرر أن يبدأ فى 19 يناير، بسبب علاقاتها مع المالك الصيني ByteDance، وفى الوقت الحالى، قبل أقل من خمسة أيام من تنفيذ هذا الحظر (الذي قدمه مجلس الشيوخ فى الأصل ووقعه بايدن في أبريل 2024)، تهيمن حاليًا منصة صينية أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي على مخطط متجر التطبيقات الأمريكى للتطبيقات الأكثر تنزيلًا، وهو تطبيق Xiaohongshu أما المركز الثانى فيحتله تطبيق التواصل الاجتماعي Lemon8، المتصل أيضًا بـ ByteDance.

ويعد تطبيق Xiaohongshu، المعروف أيضًا باسم RedNote، هو تطبيق مجانى يتوفر على صفحة متجر التطبيقات الخاصة به، يصفه منشئوه بأنه منصة لأسلوب الحياة تعمل كمركز لمشاركة تجارب الحياة والكشف عن الاهتمامات والتواصل مع الآخرين، كما يتيح للمستخدمين الاطلاع على الهوايات مثل الأنشطة الخارجية والأزياء والطهي واللياقة البدنية.

ويقوم العديد من منشئي TikTok بالترويج لـ Xiaohongshu كبديل، وحث المتابعين على الانضمام إلى المنصة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل TikTok وقد نما تطبيق Xiaohongshu، الذي غالبًا ما يوصف بأنه مزيج من Pinterest وInstagram مع ميزات التسوق الاجتماعي، بسرعة منذ إطلاقه في عام 2013، خاصة أثناء الوباء، ويضم الآن 300 مليون مستخدم نشط شهريًا، كثير منهم من النساء.