شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن دراجة نارية مزودة بشفرات هليكوبتر تحلق بسرعة 60 ميلاً فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الصين عن دراجة نارية طائرة يمكنها الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة، وذلك لأول مرة في العالم.

من الممكن أن يحدث ثورة في مستقبل النقل، حيث أظهر نموذج أولي استثنائي كيف يمكن لعلامة تجارية أن تصنع دراجة ذاتية القيادة بالكامل.

كشفت شركة ريكتور الصينية عن دراجة نارية جديدة تحمل اسم Skyrider X1، وهي قادرة على السير على الطرقات والأجواء بضغطة زر واحدة.



دراجة طائرة

ومن المقرر أن يكون هذا النموذج الأولي عبارة عن دراجة بخارية كهربائية قانونية للسير على الطرق، وفقًا لـ New Atlas .

وبعد ذلك، سيكون بإمكان Skyrider X1 التحول بسهولة إلى دراجة طائرة عندما يتم طي أذرعها الأربعة.

بمجرد تشغيل المراوح، لن يحتاج المستخدم إلا إلى إدخال موقعه ويمكن للدراجة أن تطير به إليه.

ستأتي هذه السيارة المذهلة بنسختين مختلفتين، وستكون الطائرة الأساسية X1 SL الأقل تكلفة قادرة على الطيران لمدة تصل إلى 25 دقيقة في الهواء.



دراجة نارية طائرة

سيتم تجهيز طائرة X1 SX الأكثر تكلفة ببطارية أكبر وتطير لمدة تصل إلى 40 دقيقة ، وتأتي هذه الدراجة النارية الاستثنائية أيضًا مع مظلة طوارئ مجهزة.

سيستخدم هذا الابتكار المذهل ألياف الكربون والألمنيوم المخصص للطيران للحفاظ على وزن الدراجة النارية خفيفًا بما يكفي للطيران.

وستعمل هذه المواد أيضًا على ضمان قوة ومتانة السيارة للاستخدام على الطرق، وسيكون التصميم المذهل أسهل في الاستخدام من طائرة الهليكوبتر العادية.

لن يحتاج الركاب إلى القلق بشأن الأزرار المربكة والتصميمات الصعبة حيث أن هذه المركبة تحتوي على وظائف إقلاع وهبوط آلية.

وهذا يعني أن كل ما يتعين على الأشخاص فعله هو إدخال موقعهم وترك الباقي للدراجة النارية الطائرة.

وتعني ميزة "التكيف مع الطقس والبيئة في الوقت الفعلي" أيضًا أن السرعة والارتفاع سيتغيران تلقائيًا لضمان اختيار المستخدمين لأفضل طريق.

وسيسعد الأشخاص الذين يبحثون عن تجربة ميكانيكية بمعرفة أنهم سيكونون قادرين أيضًا على التحكم في الماكينة يدويًا باستخدام عصا التحكم.

ومن المقرر أن تطرح السيارة الأولى في العالم في الأسواق العام المقبل بسعر يقارب 60 ألف دولار.

أحد عيوب هذا التصميم هو أن مبتكره، Rictor، لم ينتج سوى دراجة إلكترونية في الماضي.

كما افتقد النموذج الأولي أيضًا إلى مستندات وبيانات مهمة مثل اختبارات الطيران ونموذج العمل.



