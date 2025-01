شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: The Sims 3 تحصل على أول تحديث لها منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل The Sims بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها فى الشهر المقبل، وكما هو متوقع، تخطط EA للعديد من الأنشطة والتحديثات والمحتوى الجديد للاحتفال، ولكن هناك شىء واحد لم يتوقعه اللاعبون وهو التحديث المفاجئ الذى أطلقته EA للتو للعبة The Sims 3.

ويعمل التحديث الجديد ببساطة على إصلاح مشكلة جعلت وحدات المعالجة المركزية Intel الأحدث غير قادرة على تشغيل The Sims 3، مما يسمح بتشغيل اللعبة على الأجهزة الحديثة بسهولة أكبر، وعلى الرغم من أن EA لم تصدر بيانًا عامًا بشأن التحديث، إلا أن بعض اللاعبين يأملون أن يعني هذا المزيد من التحديثات للعبة The Sims 3 في الطريق.

وسواء كان هذا هو الحال أم لا فمن الصعب القول، ففي النهاية، لم تعترف EA علنًا حتى بإطلاقها للتحديث، ولكن حتى إذا لم تخطط EA لمزيد من المحتوى للعبة The Sims 3، فإن اللاعبين - وخاصة المطورين - سعداء برؤية حياة جديدة تنبض بها اللعبة.

وآخر مرة تلقت فيها لعبة The Sims 3 تحديثًا كانت فى نوفمبر 2015، ومن المحتمل تمامًا أن يكون التحديث الأخير قد تم إصداره ببساطة لضمان استمرار اللاعبين في شراء اللعبة، لكن اللاعبين الذين يفتقدون خيارات التخصيص المفصلة بشكل لا يصدق في اللعبة (والتى لا يزال العديد منها غائبًا عن The Sims 4) سعداء برؤية هذا التحديث، حتى لو لم يكن ذلك مؤشرًا بالضرورة على أن المزيد من محتوى Sims 3 فى الطريق.

و واجهت لعبة The Sims 3 صعوبة في التشغيل حتى على أجهزة الكمبيوتر المتطورة، كانت الأعطال والأخطاء شائعة، لكن اللاعبين أحبوا القدرة على جعل شعر Sims وملابسه وأظافره وأثاثه بأي لون يرغبون فيه من خلال عجلة ألوان اللعبة، عجلة الألوان هذه غائبة تمامًا تقريبًا عن لعبة The Sims 4 - يمكن استخدامها عند تلوين فراء الحيوانات الأليفة، ولكن لا يمكن استخدامها على شعر Sims أو ملابسه أو أثاثه أو جدرانه أو أرضياته.

لقد اشتكى لاعبو لعبة The Sims 4 من افتقار اللعبة لخيارات التخصيص لسنوات، وبما أن الأجهزة الحديثة ستتمتع الآن بسهولة أكبر في تشغيل لعبة The Sims 3 دون تعطل، فإن التحديث الأخير يسمح لشخصيات The Sims الحنينية بالعودة إلى الأيام الخوالى، عندما كان بإمكان شخصيات The Sims (ومنازلهم) أن تكون بأي لون من ألوان قوس قزح.

لا أحد يستطيع أن يجزم ما إذا كانت شركة EA ستصدر تحديثات أخرى للعبة The Sims 3 - وإذا فعلت ذلك، فمن المرجح أن تركز هذه التحديثات على تحسينات الاستقرار بدلاً من المحتوى الجديد. ومع ذلك، فإن القدرة على تحميل ملف حفظ قديم وتخصيص شخصيات The Sims حسب رغبتك هو بالتأكيد شيء يستحق الاحتفال، حتى لو لم يكن التحديث نفسه رسميًا جزءًا من احتفال الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعبة The Sims.