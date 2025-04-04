شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.4 يُعيد تثبيت تطبيقات iPhone المحذوفة سابقًا لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عدد من المستخدمين عن عودة تطبيقات iPhone المحذوفة سابقًا إلى الظهور على أجهزتهم بعد الترقية إلى iOS 18.4، ويزعم بعض مستخدمي Reddit أيضًا ظهور تطبيقات لم يُثبّتوها من قبل على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

وصدر iOS 18.4 يوم الاثنين، مُضيفًا ميزات Apple Intelligence الجديدة وميزات البلدان، وتطبيق Vision Pro، وترقيات خاصة بخدمة Apple News+، وميزات جديدة لتطبيق الصور، والمزيد، وكالعادة، ميزات الذكاء الاصطناعي حصرية لطرازات iPhone 15 Pro وجميع طرز iPhone 16.

وأبلغ أحد منتديات دعم Apple عن المشكلة:

بعد الترقية إلى iOS 18.4، ثبّت جهازي iPhone تطبيق "Last war survival" بشكل عشوائي، وكان هذا التطبيق مثبتًا على جهازي iPhone قبل بضعة أشهر، ولكن تم إزالته بعد بضع ساعات. والآن ظهر مجددًا على الشاشة الرئيسية، وأبلغ العديد من المستخدمين عن نفس المشكلة مع تطبيقات مختلفة.

ويُبلغ البعض عن تنزيلات لتطبيقات يقولون إنهم لم يُثبّتوها قط. من المُحتمل أن يكون السبب هو عدم تذكّر تطبيق تمّت تجربته لفترة وجيزة قبل حذفه، مع أن أحد المستخدمين يقول إن متجر التطبيقات يُشير إلى أنه لم يُثبّته قط.

"حدث هذا معي. لقد أُضيف تطبيق Cooking Mama إلى شاشتي الرئيسية. الغريب أنه عند النظر إلى متجر التطبيقات، يُظهر تطبيق Cooking Mama زر "التنزيل" بدلاً من زر "إعادة التنزيل"، لذا، وفقًا لمتجر التطبيقات، لم أمتلكه من قبل، ولكنه ظهر على جهازي."

ويُشير موضوع ASC إلى أن المشكلة تكمن في ميزة "التنزيلات التلقائية"، التي تُنزّل التطبيقات المُثبّتة على أجهزة Apple الأخرى التي تستخدم نفس مُعرّف Apple، ولكن هذا لا يبدو دقيقًا، وهناك تقارير كافية تشير إلى أن المشكلة حقيقية، لكنها لا تشير إلى أنها تؤثر على أكثر من أقلية صغيرة من المستخدمين.