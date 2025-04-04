شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تطلق تحديث AirPods Max بصوت فائق الجودة وزمن وصول منخفص والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آبل الأسبوع الماضي عن إضافة ميزة الصوت فائق الجودة وزمن الوصول المنخفض جدًا إلى سماعات AirPods Max المزودة بمنفذ USB-C ، كانت هذه مفاجأة سارة لمالكي سماعات آبل التي تُلبس فوق الأذن، والتي تأخرت عن سماعات AirPods Pro في السنوات الأخيرة من حيث تقديم الميزات الجديدة.

واجهت الشركة مشكلة مؤقتة في إصدار تحديث البرنامج الثابت اللازم لسماعات AirPods Max للاستفادة من هذه الإمكانيات الجديدة.

كان من المفترض أن يصل إصدار البرنامج الثابت 7E99 مطلع هذا الأسبوع مع نظامي iOS 18.4 وmacOS Sequoia 15.4 ، ولكن أضافت Apple علامة "قريبًا" غير مألوفة بجوار AirPods Max على موقع دعم يُدرج أحدث إصدار من البرنامج الثابت لكل جهاز.

وأفاد كلٌّ من MacRumors و 9to5Mac عن هذا التأخير، إلا أن Apple لم تُقدّم أي تفسير، وتم إصدار تحديث برنامج AirPods Max الأحدث، 7E101 أمس.

كما طرحت الشركة كابلًا جديدًا من USB-C إلى 3.5 مم لسماعات AirPods Max الأسبوع الماضي، ويجدر بالذكر أنه يمكنك استخدامه بغض النظر عن نظام التشغيل الذي تستخدمه ، فهو يعمل فورًا عند توصيل سماعات الرأس بالأجهزة المزودة بمنفذ سماعة رأس تقليدي وهو كابل ممتاز في هذه الحالة.



وتحتاج Apple حقًا إلى تسهيل عملية تحديث سماعات AirPods ، لسنوات كان التحديث يحدث في الخلفية في لحظة عشوائية عندما يكون جهاز iPhone وسماعات AirPods قريبين من بعضهما البعض أثناء شحن السماعات.

لا توجد طريقة لتشغيل التحديث يدويًا، وهو ما يتعارض مع الطريقة التي تتبعها جميع شركات تصنيع سماعات الأذن الأخرى ، ولكن يمكن أن نقوا هل يُمكننا إضافة زر "تحديث الآن" البسيط مباشرةً في إعدادات AirPods في نظام iOS 19 وهو ما نتظر الرد عليه ؟