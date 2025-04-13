شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يصل مساعد آبل الأكثر ذكاءً؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

بعد سلسلة من الأحداث المحرجة التي ساهمت في تأخير إطلاق سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أعلنت آبل الشهر الماضي عن تغييرات كبيرة في فرقها الداخلية، ومن المتوقع أن تتجسد هذه الجهود في وقت لاحق من هذا العام، مع طرح Siri الأكثر ذكاءً قبل موسم العطلات، كذلك قد يقدم Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي إجابات مخصصة، ويستطيع "رؤية" شاشة آيفون، وتقديم إجابات لأسئلة دقيقة ومعقدة.

وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن أشخاص مطلعين على التطوير، فإن آبل تخطط لترقية سيري قريبا، قد تشمل الخصائص الأولية للإصدار الجديد من سيري إمكانية تعديل الصور وإرسالها إلى جهات الاتصال، وهي ميزة كان من المتوقع أن يتم تضمينها في تحديث iOS 18.4 في وقت سابق من هذا الشهر، بعد ذلك من المرجح أن يضيف سيري المزيد من الوظائف تدريجيًا، مما يجعله ينافس تقنيات مثل ChatGPT من OpenAI وGoogle's Gemini.

يأتي تقرير نيويورك تايمز عقب عدة تقارير سابقة، بما في ذلك تقرير من مارك جيرمان من بلومبرج الذي ذكر أن فرق الذكاء الاصطناعي في آبل تعتقد أن "نسخة حديثة، محورية، وقابلة للحوار من سيري" لن تكون جاهزة قبل عام 2027 بسبب عدة مشكلات في الأداء والجودة.

بعد التأخير الحتمي، اضطرت آبل إلى إعادة تنظيم فرقها، بما في ذلك نقل جون جياناندريا، الذي كان يقود قسم الذكاء الاصطناعي وسيري، إلى فريق آخر، وذكر العديد من الموظفين السابقين في تقرير The Information أن المدير الأول في آبل، روبي ووكر، كان يفتقر إلى الطموح أو القدرة على اتخاذ المخاطر بما يتناسب مع توقعات الشركة من نسخة سيري المعاد تصميمها.

الحالة الحالية لـ سيري تسمح له فقط بأداء الوظائف الأساسية، ومع ذلك فإن دمج ChatGPT في Siri كجزء من Apple Intelligence يجعله ذكيًا بما يكفي للإجابة على بعض الأسئلة. ومع ذلك، فإن الوظائف تقتصر على طرح الأسئلة والحصول على الإجابات. لا يتيح دمج ChatGPT أداء المهام مثل إجراء محادثة كما هو الحال في ChatGPT Voice Mode أو Gemini Live.