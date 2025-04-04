شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصلح مشكلة الاهتزاز فى أندرويد 16 سببت إحباطا المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

وصل نظام أندرويد 16 الشهر الماضي ، واستمتع المستخدمون بميزات جديدة، بما في ذلك التحديثات المباشرة من تطبيقات مثل توصيل الطعام أو طلب السيارات، ومشاركة الصوت للاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء عبر البلوتوث، ودعم تعديل معدلات تحديث الشاشة لمواكبة أحدث الشاشات.

ومع ذلك، واجهت الميزات الجديدة بعض المشاكل، مثل مشاكل في ردود الفعل اللمسية، والآن، تُطلق جوجل إصدارًا تجريبيًا جديدًا من نظام التشغيل، أندرويد 16 بيتا 3.2، لمعالجة هذه المشاكل.

ويُعد إصلاح ردود الفعل اللمسية أكبر تغيير في الإصدار الجديد في أندرويد 16، أضافت جوجل خيارات إضافية للمطورين للتحكم في كيفية اهتزاز هاتفك عند اتخاذ إجراءات معينة أو تلقي إشعارات معينة، و تساعد اهتزازات الضوء في التنقل والتوعية، مع أن هذه ليست تغييرات في نظام إشعارات أندرويد نفسه، بل تتيح الآن لمطوري التطبيقات خيارات أكثر للاستفادة من ردود الفعل اللمسية الدقيقة.

مع ذلك، ظهرت مشاكل في نظام اللمس الجديد، حيث اشتكى مستخدمو بعض هواتف جوجل بيكسل تحديدًا من اهتزاز هواتفهم بقوة ، و أصبحت الاهتزازات اللمسية أقوى بكثير من ذي قبل، خاصةً عند الكتابة، ويبدو أن هذا التغيير لم يكن مقصودًا، إذ اقتصر تأثيره على مستخدمي طرز معينة من الهواتف.

ومع إصدار النسخة التجريبية الجديدة من أندرويد، أعلنت جوجل أنها تعمل على "إصلاح مشكلة كانت تتسبب في معايرة خاطئة للاستجابة اللمسية في بعض الحالات" ، وسيكون هذا خبرًا سارًا لمستخدمي بيكسل الذين انزعجوا من هذا التغيير.

وتتضمن التحديثات الأخرى في الإصدار التجريبي الجديد إصلاح مشكلة استنزاف البطارية ومشكلة وميض الشاشة عند استخدام الكاميرا ، وإذا كنت مشتركًا في برنامج أندرويد التجريبي، يمكنك تنزيل الإصدار الجديد الآن، ولكن إن لم تكن مشتركًا، فلن تضطر للانتظار طويلًا لإصلاح هذه المشاكل البسيطة.