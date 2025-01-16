شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لعودة بطل غوثام فى مسلسل Daredevil: Born Again والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة ديزنى بلس، عن الملامح الأولى لمسلسل الأكشن والحركة Daredevil: Born Again المشتق من مسلسل Daredevil، الذى عرض وحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، والذى يظهر من خلاله بطل غوثام الأعمى ليدافع عن المدينة الشهيرة فى عالم DC.

وأعلنت المنصة عن موعد طرح مسلسل Daredevil: Born Again وهو فى 5 مارس المقبل عبر ديزنى بلس، ليضم عددا كبيرا من النجوم الجدد الذين سيجسدون شخصيات مختلفة لتضاف للحبكة الدرامية.

واستعان صناع Daredevil بالكثير من الأسماء الكبيرة لعملية إنتاج الموسم الجديد لتغيير اتجاه المسلسل ليكون مناسباً للأعمال الخاصة بعالم الابطال الخارقين، مثل التعاون مع الكاتب داريو سكاردابان، مؤلف سلسلة The Punisher التى تم عرضها عبر نتفليكس، بالإضافة إلى طاقم الإخراج المكون من جاستن بنسون وآرون مورهيد، الذى أدار حلقات الموسم الثانى من Loki.

ولن يتكون الموسم الحجديد من 18 حلقة كما تم الإعلان عنه لأول مرة، لكنه سيكون أكثر انسجامًا مع نموذج سلسلة نتفليكس الأصلية لعدد الحلقات الأقل، والتى ستتراوح من 8 لـ 10 حلقات.