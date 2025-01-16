بالفيديو: الخليج 365 باحتفالية إطلاق مسلسل طراد بحضور أبطال العمل

حضور أبطال العمل

عرض حصري للحلقة الأولى

مسلسل "طراد"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - شهدت الرياض، أمس الأربعاء، في، العرض الأول والخاص لمسلسل ""، وحضور نجوم وأبطال العمل، والذي سيعرض على منصة "شاهد" بعد أيام.استهلّت الأمسية بمرور نجوم المسلسل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين، وسط لقاءات ومقابلات جمعت النجوم بأهل الصحافة والإعلام.وبعدها تم عرض حصري للحلقة الأولى من العمل، وسبقها كلمات لكاتب ومؤلف العمل علاء حمزة، ومخرج العمل الفنان حكيم جمعة، وأبطاله الثلاثة: نايف البحر، عبد الله متعب، وهاشم هوساوي.بعدها انضم إليهم بقية الأبطال على المسرح، قبيل عرض الحلقة الأولى، التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الحضور.أحداث المسلسل تدور حول "طراد"؛ شاب قرر محاسبة الأثرياء الأشرار، وبدأ بوالده أولاً، وكوّن بعدها عصابة تقوم بسرقات صغيرة ثم يبدأ بعمليات كبرى، والهدف سرقة الأثرياء وإنصاف المتضررين منهم، وسيتم عرضه على منصة "شاهد" في 17 يناير 2025.المسلسل من إخراج حكيم جمعة، ومن تأليف علاء حمزة، ومن بطولة الفنان نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، ليلى مالك، عيد صالح، سعيد القحطاني، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، ميرال مصطفى، بالإضافة إلى آخرين.

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