بالتزامن مع الإعلان عن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة .. تكريم حسين فهمي بوسام النجمة الكبرى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - كشف الفنان حسين فهمي خلال الساعات الماضية عن تكريمه وحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون "النجمة الكبرى" من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة وإنجازاته البارزة في مجال الفن.

تكريم حسين فهمي

نشر حسين فهمي مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وأكد على سعادته بهذا التكريم من خلال تعليق جاء نصه كالتالي "حصلت بالأمس على وسام الثقافة والعلوم والفنون "النجمة الكبرى" التي منحني إياها محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وأُقيمت مراسم التكريم بوجود معالي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية".

تفاعل عدد كبير من محبي حسين فهمي مع هذا الخبر، بالإضافة إلى زملائه اللذين هنأوه بهذا التكريم، وأكد الكثير منهم أنه قامه فنيه كبيرة ويستحق التكريم لانجازاته الكبيرة المليئة بالعطاء والابداع.

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تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي

جاء هذا التكريم بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي ستقام برئاسة حسين فهمي، وتم الكشف أنه من المقرر أن تقام الدورة ما بين 12-21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.

الجدير بالذكر أن حسين فهمي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزءان الأول والثاني، ويقوم ببطولة هذا العمل دينا الشربيني وشريف سلامه واسعاد يونس وميمي جمال وغيرهم من النجوم.

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