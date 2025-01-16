شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القلب بالقصيم ينقذ حياة مريض باستخدام تقنية الطعوم الشريانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، عضو تجمع القصيم الصحي، من إجراء عملية جراحية نوعية باستخدام تقنية حديثة تعتمد على الطعوم الشريانية بالكامل، دون الحاجة إلى استئصال طعوم وريدية من الأطراف السفلية، وذلك لعلاج مريض يعاني من ألم حاد في الصدر وضيق في التنفس نتيجة وجود تضيُّقات شديدة في الشرايين التاجية.

وتفصيلًا، أوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد إخضاع المريض، البالغ من العمر 43 عامًا، للفحوصات الطبية وإجراء القسطرة الإسعافية، تبيَّن وجود تضيُّقات شديدة ومتعددة في شرايين القلب التاجية.

وعلى الفور، تم تحضير المريض للجراحة بعد تقديم شرح توضيحي له ولعائلته حول أهمية العمل الجراحي وخطورة تأجيله.



طعوم شريانية



أشار التجمع بأنه أُجريت عملية القلب المفتوح التي استغرقت قرابة 4 ساعات باستخدام تقنية حديثة اعتمدت على الطعوم الشريانية بالكامل، دون الحاجة إلى استئصال طعوم وريدية من الأطراف السفلية، وتم الحصول على الشريان الكعبري من الذراع اليمنى بواسطة المنظار وبشق جراحي صغير لا يتجاوز 1.5 سم، بخلاف الطريقة التقليدية التي تتطلب جرحًا أكبر يتجاوز 10 سم. كما تم استخدام شرايين مأخوذة من جدار الصدر الداخلي.



وأكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح، حيث نُقل المريض إلى عناية جراحة القلب بحالة مستقرة، ثم تم تحويله إلى قسم الجراحة بعد 48 ساعة من الجراحة دون أي مضاعفات، وخرج المريض إلى المنزل بحالة ممتازة في اليوم الرابع من دخوله المركز، ليبدأ تدريجيًا في ممارسة حياته الطبيعية، مع التوصية بالمتابعة الدورية في العيادات الخارجية للمركز.