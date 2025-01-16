شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا الموعد.. أمطار مسائية خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة الصغرى

سماء غائمة وأمطار خفيفة

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الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الخميس.وتستمر الأمطار حتى الساعة 9 مساء على رهاط ومدركة والكامل وبحرة والطائف والعاصمة المقدسة والجموم.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.تسجل درجة الحرارة الصغرى على الدمام مساء اليوم 10 درجات مئوية.وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد جاءت درجات الحرارة الصغرى على مدن الدمام كالتالي:- الدمام 10 درجات مئوية.- مكة المكرمة 22 درجة مئوية.- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.- جدة 23 درجة مئوية.- الرياض 6 درجات مئوية.- أبها 8 درجات مئوية.- تبوك 11 درجة مئوية.- بريدة 9 درجات مئوية.- حائل 8 درجات مئوية.- الباحة 9 درجات مئوية.- عرعر 7 درجات مئوية.- سكاكا 9 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 9 درجات مئوية.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمةولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقيةالبحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبيارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: متوسط الموج.الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.