انت الان تتابع خبر "وين سلمان الخالدي؟".. كويتي يهاجم أسعد العيداني خلال تواجده في لندن (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهر مقطع فيديو وثقه شخص كويتي في لندن، وهو يوجه سؤالا بصوتٍ عالٍ الى العيداني حول سبب تسليم سلمان الخالدي الى الكويت حيث توالت الأسئلة على العيداني من كل صوب "وين سلمان الخالدي".وحاول العيداني مواجهة سؤال الشخص الكويتي بالسخرية فيما بدت ملامح الحيرة والارباك واضحة عليه، وهو يحاول ضبط غضبه، فيما ظهر الشخص الكويتي وهو يحمل صورة الخالدي امام مقر إقامة الوفد العراقي، ويسأل العيداني عن مصير الخالدي بالقول: "بكم بعتوه الى وزارة داخلية الكويت".

وكان اسعد العيداني، قد ظهر في صورة مشتركة مع وزير داخلية الكويت في منفذ سفوان الحدودي بعد تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي والذي يحمل جواز مرور بريطاني، بعد اعتقاله في مطار بغداد ثم ترحيله الى البصرة وتسليمه من قبل الحكومة المحلية للبصرة الى الكويت، الامر الذي اثار ضجة شعبية وسياسية واسعة خصوصا وان الخالدي هو معارض رأي وقد يتعرض لاضطهاد واحكام بالحبس.