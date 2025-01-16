مها نصار تكشف تفاصيل علاقتها بـ ياسمين صبري في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - بدأت الفنانة مها نصار تصوير مشاهدها في مسلسل "الأميرة – ضل الحيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري والذى تم استئناف تصويره هذا الأسبوع للعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث تعود مها بهذا العمل إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي 2023.

تفاصيل شخصية مها نصار فى ضل الحيطة

وكشفت مها نصار لـ"الخليج 365" أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية نانسي وهى الصديقة المقربة إلى ياسمين صبري ومع توالي الحلقات تأخذ علاقة الصداقة منحى آخر مشيرة إلى أنها انجذبت للمشاركة في المسلسل بسبب أحداثه المستوحاة من قصة حقيقية مع كتابته بشكل مميز لافتة أنه من نوعية الأعمال التي يذهب لها الجمهور دائماً.

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مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، من إنتاج مها سليم، ومن المقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، عزت زين وعدد آخر من الفنانين.

مها نصار تنتظر عرض صفحة بيضا الأحد المقبل

وفي سياق متصل تنتظر مها نصار عرض مسلسل "صفحة بيضا" مع حنان مطاوع والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل 19 يناير، حيث تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة في العمل الذي تجسد خلال أحداثه دكتورة تقابل حنان مطاوع في رحلة هروبها وتحدث العديد من المواقف بينهما وذلك فى إطار اجتماعي تشويقي مثير.

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مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، أيسل رمزى، أحمد ماجد، حسن العدل، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

مها نصار غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسلين "تحت الوصاية" من 15 حلقة فى شهر رمضان 2023، وهو بطولة مني زكي وتأليف خالد وشيرين دياب، و"سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب.

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