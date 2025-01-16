انت الان تتابع خبر إشادة برلمانية بزيارة السوداني لبريطانيا وما تمخض عنها من اتفاقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن كتلة دولة القانون حسين البطاط في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق يجب ان ينفتح على دول العالم وخصوصا المؤثرة، وبريطانيا اليوم من الدول الكبرى ويجب ان تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية"، لافتا الى ان "مبدأ العلاقات السياسية يعتمد على العلاقات الاقتصادية".وأضاف البطاط، أن "هناك مجموعة من الشركات الكبرى في بريطانيا وخصوصا المستثمرة في النفط وهناك خمس حقول نفطية في كركوك سوف يتم التوقيع على احالتها على شركة (بريتش بتروليوم) وهي من الشركات الكبرى والمهمة والعاملة في قطاع النفط، بالإضافة الى التعاون المصرفي وغيره من الأمور".

وتابع البطاط، أن "العراق يحتاج ان يكون منفتحا على دول اوروبا والدول العظمى وخصوصا بريطانيا، ونتوقع لهذه الزيارة النجاح والانفتاح على كل الدول بهذا الجانب".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025) أن زيارته إلى المملكة المتحدة ستؤسس لعهد جديد في العلاقات، فيما أشار الى أنه لأول مرة توجد رؤية للعراق في استثمار الغاز المصاحب.

