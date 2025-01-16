خاص لـ"الخليج 365" نايف البحر: "طراد" مسلسل عن العائلة والعمل القادم مع عبد المحسن النمر

مسلسل مع الفنان عبد المحسن النمر

مسلسل "طراد"

مسلسل "حبتين" للبحر والنمر

آخر عمل عُرض للفنان نايف البحر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - أثناء تواجده في العرض الخاص والأول والحصري للحلقة الأولى من مسلسل "طراد" بحضور أبطال العمل كشف الفنانلـ"الخليج 365" أن مسلسل طراد يتحدث عن العائلة أولاً وهي الأهم، وهو مسلسل أحداثه تشويقية وأكشن، وتوقع أن يجذب الكثير عند عرضه، كما أن أحداث القصة جميلة ومختلفة.وعند سؤالنا عن اختلاف مسلسل "طراد" عن مسلسله السابق الذي قدمه ولاقى نجاحاً كبيراً، وتصدر الترند عند عرضه وهو مسلسل "ثانويه النسيم" قال البحر:"لا أريد أن أقارن العملين معاً، فمسلسل "ثانوية النسيم" انتهى ولاقى نجاحاً، وجاء من بعده مسلسل "طراد" وإن شاء الله بعد "طراد" سيأتي عمل آخر أقوى بإذن الله وذلك بدعمكم كإعلاميين ونقلكم دائماً مشاعرنا للجمهور عند كل عمل جديد وعند التقائكم بنا".وعن توقعاته لطراد قال البحر: أتوقع بإذن الله النجاح ومتفائل جداً بما قدمنا وننتظر رأي الجمهور بعد عرضه لمعرفة الأصداء منهم.وعن جديده القادم كشف البحر أنه بصدد عمل يجمعه مع الفنان عبد المحسن النمر وقال: جداً متحمس ومتفائل بالعمل وبالجهد الذي بذلناه وبوجود الفنان عبد المحسن النمر معنا بالعمل، أرى أن العمل اختلف معي كثيراً مع وجود قامة كبيرة مثل النمر وأيضاً اختصر لي أشياء كثيرة بمسيرتي، وهذا الأمر أسعدني كثيراً.وتدور أحداث قصة مسلسل "طراد" حول شاب قرر أن يعيد أسطورة روبن هود، وأن يقيم ميزان العدل بيديه يحاسب الأشرار ويحسن على الفقراء والمتضررين من الظالمين والمتجبرين، فقام بتشكيل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى، ويقوم "طراد" وهو شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده يوم كان طفلاً، فنشأ في كنف خاله الفقير، وحين يمرض خاله، يقصد طراد والده طالباً المساعدة منه حتى يتمكن من علاجه خاله، لكن والده يرفض مساعدته، فيقرر طراد أن يسرق المال من والده، ليتحوّل بعد ذلك إلى لص محترف، يشكل عصابةوالمسلسل من بطولة نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، وهو من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حكيم جمعة، ويُعرض على شاهد.مسلسل "حبتين"، من إخراج الفوز طنجور، ومن تأليف أحمد ندا، ومن بطولة نخبة الفنان عبد المحسن النمر، نايف البحر، متعب عبدالله، سعيد صالح، ريم العلي، مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، قصي خضر، فيصل الزهراني بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل عُرض للفنان نايف البحر، ولاقى متابعة وتصدر الترند منذ عرض أولى حلقاته، هو مسلسل "ثانوية النسيم"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الجندل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان خالد صقر، نايف البحر، فهد البتيري، محمد القحطاني، عهود السامر، نورا الياسين، آلاء سالم، محمد القس، نايف الظفيري، جبران الجبران، فارس الخالدي، هند محمد، ريم حبيب، غادة الملا، وسعيد صالح.وتدور أحداثه حول تعيين المدرس عبدالله في مدرسة "ثانوية النسيم"؛ ليطبق أفضل الطرق التعليمية المبتكرة والمتقدمة، لكنه يواجه العديد من الصعوبات مع طلاب المدرسة، التي تكشف له عن واقع لم يكن يتصوره داخل المدرسة ويتفاجأ منه، والمشاكل التي تنشأ بين الطلاب، ويسعى جاهداً لحلها وجذب الطلاب نحوه؛ بالاهتمام بتعليمهم وتغيير سلوكهم.

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