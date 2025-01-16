انت الان تتابع خبر الأزمة المالية لبغداد واربيل تصل لوزارة الخارجية الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميلر في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية الامريكية، انه "تواصلنا مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الميزانية من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان العراق"، مبينا انه "لقد شهدنا مراجعة تعديل الميزانية هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة".



وفي وقت سابق من اليوم، عقدت لجنة المفاوضات في حكومة إقليم كردستان، اجتماعاً موسعاً لتستعرض من خلاله امام ممثلي دول العالم من سفراء وقناصل، كافة الخلافات بين بغداد واربيل بشأن الموازنة والرواتب والنفط.