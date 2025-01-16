انت الان تتابع خبر توجيه جديد من القضاء حول الاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والمجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز انه خلال الجلسة تم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناء على مقتضيات المصلحة العامة.وناقش المجلس – بحسب البيان - التحضيرات المتعلقة بأحتفالية يوم القضاء العراقي، حيث تم استعراض كافة الاستعدادات لضمان تنظيم الحدث بما يعكس أهمية هذه المناسبة.

وأكد المجلس على تشديد محاكم التحقيق المختصة الإجراءات بحق من يخالف القانون بالاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية وتخريب أثاثها وأجهزتها الطبية، وأكد المجلس ايضا على تضمين مرتكبي هذه الجريمة قيمة الأثاث والأجهزة والبنايات التي يتم العبث بها أو تخريبها، وفقا للبيان.

