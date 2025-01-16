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"الكشافة السعودية" تحصد "جائزة التميز" في خدمة ضيوف الرحمن 2025

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عبدالعزيز العمري - جدة  0 تبليغ

  • "الكشافة السعودية" تحصد "جائزة التميز" في خدمة ضيوف الرحمن 2025 1/4
  • "الكشافة السعودية" تحصد "جائزة التميز" في خدمة ضيوف الرحمن 2025 2/4
  • "الكشافة السعودية" تحصد "جائزة التميز" في خدمة ضيوف الرحمن 2025 3/4
  • "الكشافة السعودية" تحصد "جائزة التميز" في خدمة ضيوف الرحمن 2025 4/4

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الدمام - شريف احمد - حققت جمعية الكشافة العربية السعودية المركز الثاني في مسار خدمات التوجيه والإرشاد ضمن جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن لعام 2025.
والتي أعلن عنها يوم أمس الأربعاء، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، خلال حفل أُقيم ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج في سوبردوم جدة.
بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير ماجد بن ناصر بونهية والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل.

تحسين خدمات ضيوف الرحمن

تعد هذه الجائزة إحدى أبرز مبادرات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق أثر مستدام يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
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الخدمات المستهدفة

تهدف الجائزة إلى تعزيز التنافسية وتحفيز الكيانات غير الربحية لتقديم خدمات نوعية ومستدامة، شملت 12 مساراً تغطي مختلف الجوانب المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن منها: خدمات رعاية المسنين والمرضى وخدمات البيئة وخدمات السياحة والخدمات الصحية العامة والمنظمات الوسيطة.
وخدمات التوجيه والإرشاد وخدمات التوجيه الديني وخدمات الإغاثة والطوارئ وخدمات النقل والسلامة وخدمات حفظ النعمة وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات المرافق العامة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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