شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية" تحصد "جائزة التميز" في خدمة ضيوف الرحمن 2025 والان نبدء بالتفاصيل

تحسين خدمات ضيوف الرحمن

الخدمات المستهدفة

الدمام - شريف احمد - حققت جمعية الكشافة العربية السعودية المركز الثاني في مسار خدمات التوجيه والإرشاد ضمن جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن لعام 2025.والتي أعلن عنها يوم أمس الأربعاء، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، خلال حفل أُقيم ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج في سوبردوم جدة.بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير ماجد بن ناصر بونهية والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل.تعد هذه الجائزة إحدى أبرز مبادرات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق أثر مستدام يتماشى مع رؤية المملكة 2030.تهدف الجائزة إلى تعزيز التنافسية وتحفيز الكيانات غير الربحية لتقديم خدمات نوعية ومستدامة، شملت 12 مساراً تغطي مختلف الجوانب المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن منها: خدمات رعاية المسنين والمرضى وخدمات البيئة وخدمات السياحة والخدمات الصحية العامة والمنظمات الوسيطة.وخدمات التوجيه والإرشاد وخدمات التوجيه الديني وخدمات الإغاثة والطوارئ وخدمات النقل والسلامة وخدمات حفظ النعمة وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات المرافق العامة.