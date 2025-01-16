رالي دكار: الراجحي ينتزع الصدارة قبل المرحلة الأخيرة

الرياص - اسماء السيد - شبيطة : انتزع السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف)صدارة الترتيب العام لفئة السيارات في رالي دكار الصحراوي الخميس في شبيطة عقب إنهائه المرحلة الحادية عشرة قبل الأخيرة في المركز الثالث خلف بطلها السويدي ماتياس إكستروم (فورد) ووصيفه القطري ناصر العطية (داسيا).

وقطع إكستروم مسافة المرحلة التي بلغت 384 كلم بزمن 4 ساعات و19 دقيقة و27 ثانية بفارق 41 ثانية امام العطية، حامل اللقب خمس مرات، ودقيقة و45 دقيقة امام الراجحي الذي استفاد من حلول متصدر الترتيب العام السابق الجنوب إفريقي هند لاتيغان (تويوتا) خامسا بفارق 10 دقائق و23 ثانية عن السويدي.

وبات الراجحي يتفوق بفارق 6 دقائق و11 ثانية عن الجنوب إفريقي قبل المرحلة الثانية عشرة الأخيرة المقررة الجمعة في شبيطة.

وقال السعودي البالغ من العمر 43 عاما والذي ينحدر من عائلة ثرية في مجال الأعمال في البلاد عند نهاية المرحلة الخاصة التي بلغت مسافتها 152 كلم: "كنت أعلم أنني قادر على القيام بذلك. لقد وثقت بنفسي وهاجمت".

وستكون المرحلة الاخيرة هي رمزية على مسافة 131 كلم فقط بينها 61 كلم مرحلة خاصة، ويبدو من الصعب تعويض التأخير بالنسبة للجنوب أفريقي، ومن المفترض أن يؤدي ذلك، في غياب أي مفاجآت، إلى التتويج الأول للسعودي في رالي دكار والذي يتخذ من السعودية مقرًا له منذ عام 2020.

وقال لاتيغان "لم يكن بوسعنا أن نؤدي بشكل أفضل اليوم، لقد حاولت كل شيء. لست خبيرًا في الكثبان الرملية، لكنني سعيد بالوصول إلى خط النهاية بالسيارة سليمة".

وأضاف "إنه أمر رائع، لقد قدمنا أداءً جيدا جدا في رالي دكار مع عروض جيدة وأخرى سيئة، ولكن بشكل عام أنا سعيد".

وفي فئة الدراجات، كان الفوز من نصيب الإسباني توشا شارينا (هوندا) في مرحلة تم اختصارها من 308 كلم الى 152 كلم بسبب الضباب، وبقي الأسترالي دانيال ساندرز في صدارة الترتيب العام رغم حلوله سادسا بفارق 7 دقائق و31 ثانية.

وقلص شارينا الفارق من 16:31 دقيقة الى تسع بينه وبين ساندرز الذي يملك فرصة جيدة جدا كي يصبح ثاني أسترالي يفوز برالي داكار على متن دراجة نارية بعد توبي برايس (2016 و2018).

وبدأت المرحلة الحادية عشرة متأخرة ثلاث ساعات بسبب الضباب الصباحي الذي منع مروحيات المنظمين من الإقلاع.

وأجبرت الظروف الجوية المنظمين على إيقاف مسار الدراجات النارية في المرحلة الخاصة عند الكيلومتر 152 لتجنب اضطرار الدراجين إلى القيادة في الظلام.

واستكمل منصة التتويج في مرحلة اليوم الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس (كيه تي إم) والفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا)، في المركزين الثاني والثالث تواليا بفارق 33 ثانية و57 ثانية خلف شارينا.

ويحتل فان بيفيرين أيضًا المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت، بفارق 15 دقيقة و50 ثانية خلف ساندرز.

الترتيب العام لفئة السيارات

1 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) 51:53:36 ساعة

2 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 6:11 دقائق

3 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 22:34 د

4 القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 26:50 د

5 الأميركي ميتشل غوثري (فورد) بفارق 59:26 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 52:13:34 ساعة

2 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 9:00 دقائق

3 الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 15:50 د

4 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) بفارق 22:16 د