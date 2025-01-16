خاص بالفيديو- ماغي بو غصن تتحدث عن "بالدم" وندين جابر تكشـ ف بطرافة: "كتير منتخانق"

ميرنا وليد - بيروت - يشكّل تعاون الممثلة ماغي بو غصن والكاتبة ندين جابر نجاحات كثيرة، منها 3 مواسم من "للموت" ومؤخرا مسلسل " ع أمل"، وحاليا تشوّقنا لمسلسل "بالدم" الذي من المقرر ان يعرض في موسم رمضان المقبل والذي يضم ايضا الممثلين بديع أبو شقرا، سعيد سرحان، نوال كامل، ماريلين نعمان وغيرهم.

موقع الخليج 365 التقى بـ ماغي بو غصن وتحدثنا معها عن هذا العمل، كما ايضا اجرينا لقاء مع ندين جابر، وكشفت بطرافة هل تختلف مع ماغي في الكواليس؟. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر.