السيدة اللبنانية الأولى تتألق بتصميم راقٍ من مجموعة داليدا عياش

ميرنا وليد - بيروت - إختارت السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون، إطلالة راقية من تصميم مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، من مجموعة FW25.

وأطلت السيدة نعمت عون ببدلة نسائية جاءت بتصميم جمع بين الكلاسيكية والعصرية، وهي عبارة عن بلايزر طويل وضيق، مع سروال رسمي واسع وطويل، من اللون البرغندي الفاخر.

يذكر أن السيدة الأولى عملت رئيسة لقسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لمدة 23 عامًا. وهي أم لولدين، ابنها خليل مصرفي ومعروف كلاعب كرة السلة، أما ابنتها نور، فقد تخصصت في المجالات العلمية، وتعمل مع مؤسسات دولية. السيدة الأولى جدّة لولدين من ابنها خليل، وآخر من ابنتها.

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