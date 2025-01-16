شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الرابعة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره حرس الحدود فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض السويسرى كريستيان جروس المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع حسام عبد المجيد ،عمر جابر، أحمد فتوح، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش، وفيما يخص خط الوسط فمن المتوقع الاعتماد على نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وعبدالله السعيد، وفى الهجوم حسام أشرف، مصطفى شلبى بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو.

وطلب جروس من لاعبى الفريق معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية، وقال جروس إن الخطأ الذى يرتكبه اللاعبون هو السماح للاعبى الفريق المنافس بالوصول إلى مرمى الأبيض، وهو ما يهدد مرمى الزمالك فى المباريات.