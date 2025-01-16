شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال ديسمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2023.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الأسمنت الأبيض ارتفع بنسبة 0.5% إلى 37.59 ريال لـ(50 كجم).

وأفادت النشرة بأن سعر الأسمنت الأسود الوطني استقر عند 15.51 ريال، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.6%. ارتفاع سعر الخرسانة ارتفع سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) بنسبة 1.9% إلى 219.33 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 199.68 ريال، مرتفعا بنسبة 2.1%.

وبلغ سعر الخرسانة (عادي 350 ك) 210.02 ريال، مرتفعا بنسبة 1.8% على أساس شهري.

وارتفع سعر الخرسانة (عادي 250 ك) بنسبة 1.9% مسجلا 191.2 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر الجبس الوطني 16.3 ريال، مرتفعا 0.7%، بينما سجل سعر الرمل الأبيض 74 ريالا، مرتفعا 2.8%.

وبلغ سعر المخلوط (رمل وبحص) 51.35 ريال، مرتفعا بنسبة 1.8%، بينما ارتفع سعر الرمل الأحمر0.7% إلى 33.23 ريال للمتر المكعب.

وارتفع سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم)، و(مقاس 20 سم) بنسبة 0.8%، و0.6% على التوالي، إذ سجلا 1682.71 ريال، و1724.53 ريال.