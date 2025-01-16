شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديه تعلن القبض على مقيم يمني ومواطنين بعد ظهورهم في محتوى مرئي فماذا فعلوا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت السلطات الامنيه السعوديه القبض على مقيم من الجنسيه اليمنيه ومواطنين اثنين بعد ظهورهم في مقطع فيديو يوثق عبثهم بمقتنيات محل تجاري وقال بيان امني ان اداره التحريات بشرطه منطقه الرياض تمكنت من القبض على ثلاثه اشخاص عبثوا بمقتنيات محل تجاري واوضحت شرطه المنطقه انه تم القبض على مقيم يمني ومواطنين ظهروا في محتوى مرئي متداول يعبثون بمقتنيات محل تجاري لخلاف بينهم واكدت انه جرى القبض على بقيه الاطراف ومن وثق ونشر ذلك واستكمال الاجراءات النظاميه بحقهم.

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