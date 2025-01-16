شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي يكشف الطريق لاسقاط الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سياسي جنوبي، خارطة الطريق لإسقاط جماعة الحوثي واستعادة صنعاء من سيطرتها وإنهاء استيلائها على السلطة في شمال اليمن. صدر هذا في تصريح للسياسي والإعلامي الجنوبي صالح الحنشي، أكد فيه أن إسقاط الحوثيين يبدأ بالإطاحة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي. وقال الحنشي في تغريدة على منصة "إكس": "الطريق لاسقاط الحوثيين يبدأ باسقاط شرعية مجلس رشاد العليمي. هذه الشلة التافهة التي اذلت الناس.. شوية جبناء لصوص" مضيفاً في تغريدة ثانية: "الريال السعودي اليوم قفز الى 570 ريالا في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية وخرج علينا رشاد العليمي باصدار قرارات جمهورية لتعيينات يتقاسموا فيها الوظائف". مختتماً هجومه اللاذع على مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه العليمي، بالقول: "هؤلاء تجردوا من أي اخلاق ومن اي احساس بالمسئولية". يأتي هذا بعد أن رفع الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، سبعة مطالب عاجلة لا تحتمل التأخير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمنع خطوة تصعيدية أكبر وصفت بأنها ستكون الأخطر ومن شأنها شل الحركة في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب. اتحاد العمال يرفع 7 مطالب لمنع الاخطر وتشهد العاصمة عدن، حالة احتقان وغلياناً شعبياً، غضباً من تدهور المعيشة والخدمات واستمرار تدهور العملة، نتيجة عجز الحكومة عن وضع حد للانهيار المستمر. عدن تغلي بغضب شعبي يتصاعد (صور+فيديو) وصدر أخيراً، ورسميا، اعلان بدء الحدث الاكبر المرتقب منذ سنوات من ملايين المواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، بعد فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بكبح تفاقم معاناة المواطنين من تدهور الاوضاع والخدمات والعملة. اعلان بدء الحدث الاكبر والمرتقب (وثيقة) وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي انتصاراً في معركة كشف فساد "الشرعية"، وذلك بإقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وتدهور أحوال المواطنين. الانتقالي ينتصر والعليمي يقر بفساد "الشرعية" وطالبت اللجنة الرباعية الدولية، مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كباش فداء من الشخصيات المتورطة وراء الفساد لاثبات جدية اصلاحات المجلس وحكومته شرطا لاستمرار الدعم. الرباعية تطالب الرئاسي بكباش فداء (اسماء) وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام. الانتقالي: هذا هو الثقب الاسود لدعم التحالف ترافق تأخر صرف الحكومة راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر، مع سحب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع انباء التوافق على اقالته، مبلغاً مهولاً من البنك المركزي اليمني بلغ عشرات المليارات بصورة مباشرة ودون إشعار، مثيراً ردود أفعال واسعة على خطوته المفاجئة. "بن مبارك" يسحب عشرات المليارات بلا اشعار! وانكشفت فضيحة فساد جديدة للحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب. شاهد .. فساد علني لحكومة "بن مبارك" وتكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية. فضيحة: تهريب مليار دولار من عدن (وثائق) وانكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية. انكشاف المسؤول المباشر عن انهيار الريال وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام. ضبط قيادة البنك المركزي متلبسة بهذه الفضيحة وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب. اعلان حكومي فاجع بشأن انهيار الريال وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها". كشف مبلغ رواتب وزراء ووكلاء "الشرعية" (صادم) ويواصل الريال اليمني، للشهر الثالث توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2184 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 571 ريالا بيعاً و568 ريالاً شراء. وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.