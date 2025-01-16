هل ستوقف اليمن عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني بعد إتفاق حماس والكيان الحوثي يجيب على السؤال.

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عدن - ياسمين التهامي - ق عضو المجلس السياسي الأعلى، لجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي، مساء اليوم الأريعاء عن اتفاق ايقاف اطلاق النار في غزة. وقال الحوثي في تغريدة على على منصة “اكس”: الإخوة الأعزاء بعد إعلان بيان الاتفاق من الدوحة يُنتظر لكلمة السيد القائد ولسنا بحاجة إلى أخذ ورد أو اتخاذ مواقف قبل ذالك. وأضاف الحوثي: حفظكم الله هذا للتذكير وعلمنا بصدقكم وحماسكم وعزتكم وحبكم لمناصرة المظلومين قولا وفعلا ودمتم بخير. وتصريح الحوثي، تلميح الى ان كلمة الفصل ستكون لقائد “أنصار الله” في قبول إيقاف العمليات اليمنية تزامناً مع اعلان الاتفاق او استمرارها. وكان اعلنت قطر رسميا، اتفاق وقف اطلاق النتار في غزة بين كيان العدو الإسرائيلي والمقاومة في غزة

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