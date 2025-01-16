الامارات | هل يمكن استخدام "الشامبو" بدلاً عن مسحوق الغسيل؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح عالم الكيمياء أندريه دوروخوف الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء غير العضوية بالجامعة الروسية للتكنولوجيا أن البعض يستخدمون الشامبو عند غسل الملابس في الغسالة لأسباب مختلفة.

ووفقا له، استخدام منتجات غسل الشعر ليست مناسبة على الإطلاق لغسل الملابس.

ويقول: "تصنع أنواع الشامبو المختلفة باستخدام مواد فعالة في إزالة الأوساخ من الشعر بشكل فعال ولكنها ليست قوية بما يكفي لإزالة الأوساخ من القماش. كما أن منظفات الغسيل قلوية ما يساعد على إزالة الشحوم والمواد الملوثة الأخرى، في حين أن الشامبو مادة محايدة، ما يجعله غير فعال لغسيل الملابس. أي أن الملابس تظل متسخة أو لا يتم تنظيفها إلا جزئيا، ويجب إعادة غسلها".

وبالإضافة إلى ذلك يتميز الشامبو بمستوى عال من الرغوة، التي تملأ كمية كبيرة منها الأسطوانة، ما يمنع الغسالة من العمل بشكل صحيح ويمنع شطف الملابس بصورة جيدة وتامة. كما يمكن أن تتسبب بقايا المنظفات على الملابس في حدوث تهيج وردود فعل تحسسية.

ويمكن أن تسبب الرغوة الزائدة انسداد الفلاتر والمضخة والآليات الداخلية الأخرى للغسالة، ما يؤدي في النهاية إلى تعطلها.

ويقول: "إن استخدام الشامبو بدلا من منظفات الغسيل يمكن أن يؤدي إلى تلوث المياه بشكل أكبر واختلال التوازن البيئي، حيث تحتوي منتجات الشعر على المزيد من المواد الكيميائية المضافة. وأخيرا، فإن الجانب الاقتصادي أيضا ليس لصالح الشامبو لأنه أكثر تكلفة من مساحيق الغسيل أو الجل، أي أن استخدامه للغسيل غير فعال ومكلف ".