دوري أن بي ايه: باريت يقود رابتورز للفوز على سلتيكس حامل اللقب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل الكندي روان ألكسندر "آر جيه" باريت 22 نقطة وقاد فريقه تورونتو رابتورز للفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب 110 97 الأربعاء في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وحقق رابتورز الذي يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية فوزه العاشر فقط هذا الموسم مقابل 31 هزيمة، فيما مني سلتيكس بخسارته الـ 12 مقابل 28 فوزا ليقبع في المركز الثاني خلف كليفلاند كافالييرز المتصدر (34 5).

قاد باريت عرضا هجوميا متوازنا من جانب رابتورز، وأضاف إلى رصيده التهديفي 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، في حين أنهى جميع رفاقه الخمسة الأساسيين المباراة مع 10 نقاط أو أكثر.

وحظي باريت بدعم من سكوتي بارنز الذي سجل 18 نقطة، بينما أنهى النمسوي جاكوب بولتل المباراة برصيد 16 نقطة و11 متابعة.

كما نجح دفاع رابتورز في الحدّ من خطورة جايسون تايتوم نجم سلتيكس، ليكتفي بـ 16 نقطة بعدما نجح في 5 رميات فقط من أصل 15، أضاف إليها 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وثأر رابتورز من خسارته القاسية أمام سلتيكس 71 125 في بوسطن في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

قال الصربي الاميركي داركو راجاكوفيتش مدرب رابتورز مستذكرا الهزيمة السابقة "كانت خسارة صعبة بالنسبة لنا في بوسطن".

وتابع "هذه المجموعة مترابطة للغاية وهي مجموعة تشعر بالفخر، لذلك أردنا الخروج إلى الملعب والمنافسة على أعلى مستوى. ساهم الجميع بذلك الليلة".

وفي صراع فرق المقدمة في المنطقة الغربية، خسر دنفر ناغتس الرابع أمام ضيفه هيوستن روكتس الثاني 108 128.

وتعرض فريق ناغتس لضربة قوية قبل انطلاق المباراة بتعرض نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في "أي بي ايه" ثلاث مرات، لاصابة في الكوع أثناء الإحماء ما دفعه لعدم المشاركة.

وفي غياب آرون غوردون عن صفوف ناغتس ايضا بسبب اصابة في عضلة الساق، نجح روكتس في تعزيز تفوقه ليهيمن على اللقاء منذ البداية حتى النهاية، محققا فوزه الخامس تواليا، ليحتل المركز الثاني في الغرب برصيد 27 فوزا مقابل 12 هزيمة.

تصدر جالين غرين قائمة هدافي روكتس برصيد 34 نقطة، منها ست رميات ثلاثية.

وفي لوس أنجليس، فاز فريقا المدينة التي تعاني من حرائق واسعة، كليبرز وليكرز فوزين مهمين، حيث سحق الاول بروكلين نتس 126 67 وقلب الثاني تأخره بفارق 14 نقطة في الشوط الأول إلى فوز على ميامي هيت 117 108.

وفاز ميلووكي باكس على أورلاندو ماجيك 122 93، ونيو أورليانز بيليكانز على دالاس مافريكس 119 116.