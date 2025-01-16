شكرا لقرائتكم خبر عن “وقاية”: نصائح ذهبية للسلامة أثناء "الكشتات" وحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

خطر السيول

تحذيرات الهيئة

الأثر البيئي

الدمام - شريف احمد - شددت هيئة الصحة العامة “وقاية” على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامة الأفراد وحماية البيئة أثناء الرحلات البرية (الكشتات).وتضمنت التوصيات ثلاثة محاور رئيسية تركز على اختيار الموقع المناسب، والتعامل مع المياه، والحفاظ على البيئة.وأكدت هيئة الصحة العامة على أهمية تجنب نصب الخيام في الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب، لما تشكله من خطر السيول المفاجئة.كذلك، نبهت إلى ضرورة مراقبة الأطفال لضمان سلامتهم والابتعاد عن مناطق تجمعات السيول.كما دعت إلى اختيار مواقع آمنة يسهل الوصول إليها وتكون الطرق المؤدية إليها مهيأة لحالات الطوارئ.حذرت الهيئة من السباحة في مجاري السيول والمسطحات المائية لتجنب الحوادث التي قد تنتج عن ذلك، وأكدت أهمية الابتعاد عن عبور الأودية والشعاب أو الاقتراب من حواف المياه لتفادي الانزلاقات أو الانجراف.كما نصحت باستخدام مياه شرب آمنة، مع التحذير من شرب مياه الأودية غير المعالجة.ودعت الهيئة إلى التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة لها، وفي حال عدم وجود حاويات قريبة، أكدت على ضرورة اصطحابها إلى أقرب موقع مخصص.كذلك، شددت على أهمية الحفاظ على نظافة المواقع وتقليل الأثر البيئي للأنشطة البشرية لضمان استدامة هذه الأماكن الطبيعية.وأوضحت الهيئة أن هذه الإرشادات تأتي في إطار جهودها لتعزيز ثقافة السلامة العامة وحماية البيئة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتسعى الهيئة إلى نشر الوعي المجتمعي حول الممارسات الصحية والبيئية السليمة خلال الرحلات البرية، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على جودة الحياة.