شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العقارات الفاخرة تنتعش في 2025.. وهذه أبرز الوجهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقود عدد من المدن سوق العقارات الفاخرة دوليًا ما يجعلها وجهة للمشترين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم خلال العام الجديد، وذلك رغم الارتفاع المحلوظ في أسعار هذه العقارات، وفق ما أوردت مجلة "فاين بروبرتيز" العالمية.

ويفضل الأثرياء عادة الاستثمار في العقارات الفاخرة باعتبارها على الأغلب خطوة استراتيجية وأصل للحفاظ على الثروة وتنميتها. وتغير المدن العالمية تعريفات ما تبدو عليه الحياة الفاخرة بحلول عام 2025 والمواقع الرئيسية هي نقاط ساخنة للاستثمار في العقارات ذات القيمة العالية.

ونرصد فيما يلي أبرز وجهات العقارات الفاخرة في 2025، كما ذكرتها المجلة العالمية، كالآتي: مدينة نيويورك: عاصمة الفرص تظل مدينة نيويورك واحدة من أكثر أسواق العقارات الفاخرة المرغوبة حيث تتمتع مدينة نيويورك بإمكانية وصول لا مثيل لها إلى وسائل الراحة التجارية والثقافية وأسلوب الحياة الذي يجعلها تشتهر بأنها المركز المالي للعالم.

تتراوح العقارات من الشقق الفاخرة في قلب مانهاتن والمباني التاريخية في حي بروكلين بما يخدم مجموعة واسعة من المشترين.

وبفضل جاذبيتها العالمية تعد المدينة رهانًا آمنًا من حيث الاستثمار. لندن: الأناقة تلتقي بالحياة العصرية يعد السحر التاريخي والرقي الحديث الذي تقدمه لندن فريدان لدرجة أن هذه المدينة لا تزال تجتذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال العقارات في لندن صامدة حيث يعود المشترون من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من مزايا تحسن سعر صرف العملة

اقرأ أيضاً: "عقارات الدولة".. 9 شروط لتملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة لوس أنجلوس: عاصمة السحر رغم الحرائق الشديدة المشتعلة في أنحاء متفرقة من المدينة حالياً إلا أن لوس أنجلوس لا تزال مرادفة للفخامة (ولايزال تقييم حرائق المدينة جاريًا) فهي تجذب المشاهير ورجال الأعمال والمستثمرين الدوليين على حد سواء.

تعد لوس أنجلوس موطنًا لبعض العقارات الأكثر رواجًا في العالم من قصور بيفرلي هيلز إلى العقارات الشاطئية الفخمة في ماليبو ومن الطراز الحديث في منتصف القرن الماضي والاستعمار الإسباني إلى كل ما بينهما حيث تلبي الهندسة المعمارية في المدينة جميع الأذواق. باريس: الرومانسية والرقي كانت مدينة النور منذ فترة طويلة بمثابة نقطة جذب لمشتري العقارات الفاخرة لأسباب واضحة فهي واحدة من أكثر المدن المرغوبة في العالم وذلك بسبب سحرها التاريخي وسمعتها في الفن والأزياء والطعام.

على الرغم من الأسعار الباهظة في المواقع الرئيسية مثل الدائرة السادسة عشرة لا يزال المشترون متعطشين للعقارات الباريسية. سنغافورة: مركز الفخامة في آسيا تتميز سنغافورة بكونها وجهة رائدة للعقارات الفاخرة في آسيا حيث تشتهر الدولة المدينة بشوارعها النظيفة وبنيتها التحتية الفعّالة وجودة الحياة العالية التي تجذب المشترين الأثرياء في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضاً: الهند تبرز كواحدة من أفضل وجهات العالم للاستثمار العقاري في 2024 تعافي سوق العقارات في عام 2025 قالت منصة وورلد إيكونوميك فورم أن هناك حالة التفاؤل الكبيرة للسوق إلا إنه تزال التحديات قائمة بشأن الأسواق في عام 2025.

على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت في الانخفاض إلا إن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت حتى تعود إلى وضعها الطبيعي وبالتالي يجب أن يظل التركيز على الاستثمار المنضبط مع إدراك أن أسعار الفائدة المرتفعة تتطلب نهجًا أكثر حذرًا وطويل الأجل للنمو.

وجد تحليل أجرته شركة "هاينز" للأبحاث أنه اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 اعتبرت ما يزيد قليلاً عن 66% من الأسواق العالمية في مرحلة ما من دورة "الشراء" بأعلى مستوى منذ عام 2016 بما يماثل السنوات الأولى من التعافي بعد الأزمة المالية العالمية.