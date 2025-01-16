شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل 285 ألف دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة.

وتشير البيانات إلى أن إجمالى الواردات المصرية من الهواتف المحمولة سجلت نحو 285 ألف دولار فقط في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 500 ألف دولار في شهر أكتوبر من العام السابق له 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 215 ألف دولار.

وتعتبر واردات مصر من الهواتف المحمولة ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي تشهد تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 249 مليون و348 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 383 مليون و832 ألف دولار في شهر أكتوبر من العام السابق له 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 134 مليون و484 ألف دولار.

وتزامن تراجع الواردات من الهواتف المحمولة مع تراجع واردات السيارات خلال نفس الفترة، حيث تراجعت واردات السيارات لمستوى 147 مليون و406 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 277 مليون و33 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و627 ألف دولار.